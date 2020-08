Llorente verso l’addio al Napoli: contatti con un club spagnolo (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo una sola stagione, le strade di Fernando Llorente e del Napoli sembrano ormai destinate a separarsi. L'attaccante spagnolo non pare rientrare nei piani di Gennaro Gattuso e a sua volta gradirebbe una nuova avventura in cui sentirsi maggiormente coinvolto.SONDAGGIOSecondo quanto riportato da La Razon, Llorente sarebbe stato contattato dalla Real Sociedad. Il club basco avrebbe individuato in lui un rinforzo perfetto per la squadra che già sta mostrando progressi notevoli, come testimoniato dalla conquista della finale di Copa del Rey e dalla qualificazione alla prossima Europa League. Il giocatore, pur essendo ex Athletic Bilbao, storica rivale della Real Sociedad, gradirebbe la meta. Ora bisogna convincere il Napoli a cedere il suo attaccante. Llorente ... Leggi su itasportpress

