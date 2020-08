ll direttore del Ruggi spiega a Salvini perché non ha potuto visitare l’ospedale di Salerno (sì, c’entra il Covid) (Di giovedì 27 agosto 2020) Nonostante la versione di Matteo Salvini sulla sua visita all’ospedale Ruggi di Salerno, il direttore della struttura sanitaria ha voluto precisare per quale motivo al leader della Lega era stato negato l’accesso nella giornata di ieri, quando era in tour elettorale nella città campana e aveva pensato di fare un passaggio proprio all’interno della struttura sanitaria. LEGGI ANCHE > Salvini dice che non vuole mandare la figlia a scuola tra mascherine e plexiglass Salvini al Ruggi, il direttore spiega il perché dell’accesso negato Per Salvini, impedirgli l’accesso – era questa la versione riportata sulla sua pagina Facebook – era un modo per evitare ... Leggi su giornalettismo

matteorenzi : Impressionante la qualità del dibattito nella prima sessione della scuola di formazione #MeritareLEuropa. Grazie al… - Capezzone : +++Torna @atlanticomag, buon lavoro al direttore @jimmomo e a tutte le firme!+++ Su @atlanticomag di stamattina,… - zaiapresidente : ??? ECCO COME FUNZIONANO I TEST RAPIDI UTILIZZATI IN VENETO PER INTERCETTARE I POSITIVI AL COVI, E APPENA VALIDATI… - soloio0509 : RT @matteosalvinimi: Analisi chiarissima del prof. Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive in uno dei più importanti ospedali… - mgrazia1961 : RT @Miti_Vigliero: Il Trvx voleva andare in tour elettorale all'ospedale Ruggi di Salerno e gli è stato negato l'ingresso Questa è la comu… -