Little Nightmares II e la sua terrificante ambientazione in un trailer gameplay che annuncia la data di uscita (Di giovedì 27 agosto 2020) Durante la diretta della serata di apertura della Gamescom, lo sviluppatore Tarsier Studios ha svelato un nuovissimo trailer del platform-puzzle horror Little Nightmares II.Il nuovo trailer mostra immagini opportunamente inquietanti e sfide platform, con gli eroi che dovranno sfuggire a minacce oscure in qualsiasi modo e a tutti i costi. La novità che sicuramente farà piacere a chi attendeva l'arrivo di questo sequel è la data di uscita, programmata per l'11 febbraio del 2021, con le versioni next-gen in arrivo più avanti.annunciato alla Gamescom dello scorso anno, Little Nightmares II è il sequel del platform acclamato dalla critica Little Nightmares . Mentre il primo ... Leggi su eurogamer

