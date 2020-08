L’Italia trema ancora: scossa di terremoto avvertita dai cittadini. Ecco dove (Di giovedì 27 agosto 2020) Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, nelle Marche. Ne dà notizia l’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 5 chilometri da Cerreto, l’ipocentro è a una profondità di 6 chilometri. Non si hanno notizie di danni a persone o cose. Erano cira le 4,46 di stamattina quando una scossa di magnitudo 3.5 è stata avvertita in tutta la zona montana. Il sisma, preceduto da un forte boato, ha avuto una durata di 15 secondi e anche a Fabriano ha fatto sentire i suoi effetti senza provocare danni e panico.



