Lino Capolicchio si racconta al Bif&st | ' A Mosca il premio come miglior attore conteso con Jack Nicholson'

'Dovevo fare il perito chimico ma leggevo Shakespeare a 15 anni'. È uno degli aneddoti di Lino Capolicchio, grande attore italiano ospite del BIf&st, il Bari international film festival.

BARI - «Ho affrontato una miriade di personaggi che non c’entrano niente con me» ci dice subito Lino Capolicchio. Poco importa se è con lui che generazioni di spettatori hanno condiviso in segreta sim ...

(ANSA) - BARI, 27 AGO - "Dovevo fare il perito chimico ma leggevo Shakespeare a 15 anni". Si racconta così Lino Capolicchio, uno dei grandi attori italiani tra gli ospiti del BIf&st, il Bari internati ...

