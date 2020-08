Linkiesta entra a far parte di Newsonline (Di giovedì 27 agosto 2020) Linkiesta, giornale online di news e approfondimenti attivo dal dicembre 2011 e diretto da Christian Rocca, entra a far parte del network di Newsonline, la Business Unit all’interno di iOL Advertising, concessionaria di pubblicità di Italiaonline, concepita come concessionaria in esclusiva della vendita degli spazi pubblicitari per un rilevante pool di siti nativi digitali della categoria news&information. Linkiesta è letta quotidianamente da oltre 165.000 utenti unici, con una audience social di 200mila like su Facebook e 300mila follower su Twitter. Da marzo 2020 si affiancano a Linkiesta due vertical web magazine: Europea, il quotidiano sull’Unione Europea, e Gastronomika, il quotidiano sulla cultura del cibo. Fanno ... Leggi su linkiesta

(Teleborsa) - Linkiesta, il giornale online diretto da Christian Rocca, entra a far parte del network di Newsonline, la Business Unit di iOL Advertising, concessionaria di pubblicità di Italiaonline.

