Lieve aumento dei contagi di coronavirus. Oggi 1.411 nuovi casi, 5 i decessi (Di giovedì 27 agosto 2020) AGI - Ancora in crescita, ma contenuta, la curva epidemica in Italia: oggi si registrano 1.411 nuovi casi contro i 1.367 di ieri, segnando però un nuovo record di tamponi, 94.024 (ieri 93.529). Sono 263.949 le persone colpite da Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. A trainare la crescita, come ieri, il dato della Lombardia, 286 nuovi casi, seguita da Toscana (171), Lazio (152) e Veneto (132). Da segnalare l'aumento nelle Marche, da 9 a 61 nuovi positivi in un giorno, mentre la Sardegna rimane pressoché stabile a 57 (ieri 53). Tornano sulla media del periodo i decessi, oggi 5 contro i 13 di ieri (dato dovuto ai 9 del Veneto, in gran parte recuperi). Segnalano vittime ... Leggi su agi

