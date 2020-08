“Lentiggini e rughe”. Alessia Marcuzzi al naturale, ecco come si è mostrata (Di giovedì 27 agosto 2020) “Sono sempre una ragazzina, un po’ suonata, ma sono anche altro. Ho perso un bel po’ della mia impulsività. Ho smesso di pensare che la passione vince su tutto e risolve tutto”, ha esordito recentemente Alessia Marcuzzi durante un’interessante intervista rilasciata a Grazia. Insieme ha questa premessa, la celebre conduttrice televisiva ha raccontato di essere molto diversa da un tempo, anche sul piano delle relazioni e delle amicizie. La bellissima 47enne ha deciso di amarsi e farsi amare per quello che è, senza filtri. “sono cambiata. Ho scelto chi essere. Ho smesso di pretendere di piacere a tutti. E ho deciso di non chiedere a me stessa di farmi piacere tutti. Sono molto più selettiva. Dico quello che penso, sono quella che sono”, questa la saggia rivelazione fatta da ... Leggi su tuttivip

Ultime Notizie dalla rete : “Lentiggini rughe”