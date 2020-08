Le superchicche: in arrivo su CW la serie live-action (Di giovedì 27 agosto 2020) È in arrivo sulla rete americana The CW una serie live-action ispirata a Le superchicche e scritta da Diablo Cody, Heather Regnier e Berlanti Prods Il papà dell’Arrowverse, Greg Berlanti, sta aprendo le porte della CW a un nuovo gruppo di supereroi: il network ha in cantiere una serie live action ispirata a Le superchicche, celebre cartone animato statunitense prodotto per Disney Channel e creato da Craig McCracken, La serie originale, andata in onda su Cartoon Network per sei stagioni, dal 1998 al 2005, aveva per protagoniste tre bambine che vivevano nella città immaginaria di Townsville, negli Stati Uniti, con il loro padre e creatore, il professor Utonium. Dotate di straordinari poteri, ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Le superchicche: in arrivo su CW la serie live-action #LeSuperchicche #TheCW #tuttotek - cinemaniaco_fb : ?????????????? Le Superchicche, in arrivo una serie live action per The CW - BestMovieItalia : Le Superchicche, in arrivo una serie live action per The CW - - JustNerd_IT : Le Superchicche: in arrivo un #Serie sequel live action con le protagoniste ormai cresciute - Leggi l'articolo comp… -

Ultime Notizie dalla rete : superchicche arrivo Le Superchicche, in arrivo una serie live action per The CW Best Movie Le superchicche: in arrivo su CW la serie live-action

È in arrivo sulla rete americana The CW una serie live-action ispirata a Le Superchicche e scritta da Diablo Cody, Heather Regnier e Berlanti Prods Il papà dell’Arrowverse, Greg Berlanti, sta aprendo ...

Superchicche: un remake live action su The CW

Ci sarà un nuovo tipo di supereroi, anzi supereroine, su The CW grazie all’ultimo progetto annunciato da Greg Berlanti, “papà” dell’Arroverse. Il prolifico produttore e autore ha messo in campo una se ...

È in arrivo sulla rete americana The CW una serie live-action ispirata a Le Superchicche e scritta da Diablo Cody, Heather Regnier e Berlanti Prods Il papà dell’Arrowverse, Greg Berlanti, sta aprendo ...Ci sarà un nuovo tipo di supereroi, anzi supereroine, su The CW grazie all’ultimo progetto annunciato da Greg Berlanti, “papà” dell’Arroverse. Il prolifico produttore e autore ha messo in campo una se ...