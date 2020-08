Le grandi manovre per arrivare a una rete unica per gestire la banda larga tra politica, cassa, gestori e fondi (Di giovedì 27 agosto 2020) Un vertice di maggioranza ha dato il via libera al percorso fra cassa depositi e prestiti e Tim per costituire la società che gestirà le infrastrutture della rete unica a banda larga. Una scelta ... Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : grandi manovre CALCIOMERCATO – Frosinone, iniziano le grandi manovre. Il duo Angelozzi-Doronzo si avvicina TG24.info GAETA: ITALIANI ASSOLUTI VELA D’ALTURA ORC – DAY 2

Secondo giorno di regate per il Campionato Italiano Assoluto della vela d’Altura ORC 2020 a Gaeta: per i 57 yacht in gara è stata un’altra giornata ideale, con vento tra 10 e 14 nodi da Ovest, senza s ...

Assoluti vela d’Altura a Gaeta

