Le due signore in verde (Di giovedì 27 agosto 2020) Il giardino delle rose della Casa Bianca vs una scuola. Lo sfondo con le bandiere americane vs una classe con i banchi vuoti. Un pubblico ristretto e la posizione fissa davanti al leggio vs una clip con ripresa in movimento. La lettura dal gobbo elettronico vs l’interpretazione. Gesticolare zero vs le mani che sottolineano i concetti. 25 minuti di discorso vs appena 9 minuti. Abbigliamento verde - abbigliamento verde. Colore del vestito a parte, i discorsi di Melania Trump e di Jill Biden, pronunciati a supporto dei mariti per le Convention di agosto, sono stati molto diversi.Il 26 Melania ha pronunciato il suo discorso per la Convention del partito repubblicano con accento straniero e un tono pacato, certamente apprezzabile nel clima aggressivo della campagna elettorale. Pacata però anche l’intonazione. La first lady, in piedi dietro ... Leggi su huffingtonpost

Il giardino delle rose della Casa Bianca vs una scuola. Lo sfondo con le bandiere americane vs una classe con i banchi vuoti. Un pubblico ristretto e la posizione fissa davanti al leggio vs una clip c ...

