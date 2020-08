Le donne nel settore dei servizi integrati e del cleaning: è il 70 per cento della forza lavoro in Italia (Di giovedì 27 agosto 2020) Il 70% del PIL in Italia è prodotto dal settore dei servizi . Al suo interno, oltre il 70% della forza lavoro è rappresentata da donne, il 70% è straniera e impiegata in mansioni notturne. Nel ... Leggi su leggo

1Svelati i primi due tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne: ecco chi sono i prossimi volti del dating show di Maria De Filippi Finalmente in queste ore si è tenuta la prima registrazione del ...

"Il peso della crisi sulle spalle delle donne" e la politica chiede risposte

L'occupazione femminile in Ticino è calata di più del 6%, mentre quella maschile è rimasta sostanzialmente invariata. Deputati di più partiti sollecitano il Governo: "In quali settori è calata l'occup ...

