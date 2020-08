Le 10 tendenze beauty make up e capelli dell’autunno inverno 2020/21 (Di giovedì 27 agosto 2020) Macrotendenze. Idee. Ispirazioni. Le tendenze beauty delle passerelle del prossimo autunno inverno 2020 / 21 sono un mix di audacia, grinta, voglia di energia, di ricominciare. Per farlo guardano spesso indietro, a icone leggendarie del passato, o al contrario, dritto al futuro. Così, piaceranno trend forti, sia in fatto di make up che di hairstyle: rossi audaci sulle labbra e sguardi noir sperimentali, anche insieme, in mix & match fra il rétro, il fantasy, il cinematografico. E poi, tagli di capelli senza mezze misure, styling che catturano l’attenzione, raccolti che trasformano la semplicità in originalità. Ritrovare voglia di piacersi e sognare è l’unico diktat che conta. Da sinistra: sfilate Marco De ... Leggi su iodonna

Make-up e hairstyle creati nei backstage sono ricchi di contaminazioni artistiche. Sono creazioni estetiche che uniscono ispirazioni contemporanee con icone e stili del passato. Da Lady Diana a Verusc ...

