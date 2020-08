Lazio, Strakosha: “Ritiro anomalo, racconto come lo stiamo vivendo. Reina? Cercherò di fare una cosa” (Di giovedì 27 agosto 2020) Siamo felici di essere qui ad Auronzo in ritiro, stiamo lavorando beneVIDEO Calciomercato Lazio, tutto su Vedat Muriqi: l’ariete del Fenerbahçe che piace ad InzaghiQueste le parole di Thomas Strakosha. L'estremo difensore della Lazio è intervenuto, direttamente dal ritiro pre-campionato dei biancocelesti ad Auronzo di Cadore, ai microfoni di Lazio Style Channel. Il numero uno dei Capitolini ha voluto chiarire alcuni aspetti riguardanti l'atmosfera che si respira proprio all'interno della sede del raduno: "stiamo lavorando bene ma purtroppo è un ritiro anomalo causa Covid e non possiamo stare vicini ai nostri tifosi. Ogni anno aggiungiamo un qualcosa in più, c'è un ottimo atteggiamento da parte di tutta la ... Leggi su mediagol

