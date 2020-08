Lazio, Lucas Leiva: “Champions League? Vi svelo il segreto per affrontarla. Quest’anno l’obiettivo è…” (Di giovedì 27 agosto 2020) La prossima Champions? Non dobbiamo avere pauraLa Lazio quest'anno ha vissuto un campionato che si potrebbe definire "anomalo": nonostante Ciro Immobile sia stato capocannoniere della Serie A (riuscendo a vincere anche la Scarpa d'Oro), e le bellissime vittorie contro la Juventus e le altre big italiane, i biancocelesti hanno chiuso la stagione al quarto posto, fallendo una clamorosa occasione anche per vincere lo scudetto.La prossima stagione Simone Inzaghi ripartirà nuovamente dalla sue certezze, inserendo qualche innesto dall'attuale finestra di calciomercato, ma affidandosi nuovamente agli uomini con cui da anni sta costruendo la sua fortuna. Tra questi vi è Lucas Leiva, arrivato quattro anni fa dal Liverpool, che da tempo è un pilastro del centrocampo ... Leggi su mediagol

