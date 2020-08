Lavoro, settimana corta da 4 giorni contro il Covid. Le proposte in campo (Di giovedì 27 agosto 2020) Lavorare meno, a parità di stipendio, per aprire margini a nuove assunzioni con il sostegno dei fondi Ue. E’ questa una delle ipotesi alle quali lavorano la maggioranza e il governo per il pacchetto Lavoro da inserire nella Legge di Bilancio. Nelle opzioni allo studio la misura ‘crea-occupazione’ prevede una riduzione delle ore di Lavoro garantendo salario invariato con l’ausilio dei fondi europei del programma anti-disoccupazione Sure con l’obiettivo di liberare spazi per nuove assunzioni. Una misura in esame anche in Francia e Germania essendo ‘sponsorizzata’ dallo stesso programma Ue. Facendo seguito alla richiesta di assistenza finanziaria di uno Stato membro, la Commissione Ue verificherebbe la portata dell’aumento della spesa pubblica direttamente connesso all’istituzione o ... Leggi su quifinanza

beppe_grillo : Il sindacato tedesco IG Metall ha proposto una settimana lavorativa di 4 giorni per sopravvivere ai tagli post Covi… - HuffPostItalia : Idea tedesca: contro Covid al lavoro 4 giorni a settimana. L'ok del ministro - pizzagirrll : Prossima settimana dovevo cominciare di nuovo con babysitter. Tutto slitta alla settimana dopo. Cominciamo a bestemmiare per il lavoro ?? - scaligerabasket : Domani si parte per il ritiro di Madonna di Campiglio...abbiamo sentito coach Andrea Diana sulla settimana di lavor… - bringmedicaprio : Lavoro 40 ore a settimana e sono l'unica che non riesce a gestirsi la vita. -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro settimana Lavoro, settimana corta da 4 giorni contro il Covid. Le proposte in campo QuiFinanza Lavoro, settimana corta da 4 giorni contro il Covid. Le proposte in campo

Lavorare meno, a parità di stipendio, per aprire margini a nuove assunzioni con il sostegno dei fondi Ue. E’ questa una delle ipotesi alle quali lavorano la maggioranza e il governo per il pacchetto L ...

Coronavirus, ritorno a scuola con l'anticipo: a Mortara il progetto pilota, 1.100 studenti in aula il 7 settembre

A Mortara, nel Pavese, 1.100 studenti torneranno a scuola una settimana prima, non il 14 ma il 7 settembre dunque. Una scelta che i dirigenti scolastici spiegano con la volontà di abituare i ragazzi a ...

Lavorare meno, a parità di stipendio, per aprire margini a nuove assunzioni con il sostegno dei fondi Ue. E’ questa una delle ipotesi alle quali lavorano la maggioranza e il governo per il pacchetto L ...A Mortara, nel Pavese, 1.100 studenti torneranno a scuola una settimana prima, non il 14 ma il 7 settembre dunque. Una scelta che i dirigenti scolastici spiegano con la volontà di abituare i ragazzi a ...