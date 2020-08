Lavoro ridotto: il Consiglio federale prevede migliaia di abusi (Di giovedì 27 agosto 2020) La stima si basa sull'esperienza con la disoccupazione. Il governo non vede la necessità di controlli più intensi. Leggi su media.tio.ch

rprat75 : @richispurs se non voleva farlo poteva restare fuori. Ne aveva facoltà. Altri l'hanno fatto. Ma sai:ci sono implica… - Toujurs_pur : @GianpaoL0 Alla fine la feci di diritto penale, con il titolo che venne ridotto a 'Immigrazione e lavoro. I rischi:… - erpedrini : RT @mariavenera2: @vilma95823176 @renatobrunetta @erpedrini Non dica sciocchezze, il primo che ha cercato di mettere ordine, detto da ex fu… - GiuseppinaCero1 : @elenabonetti Anche gli insegnanti di scienze sono competenti e adeguati, andrebbe ridotto loro l’orario di lavoro e ben incentivati. - mariavenera2 : @vilma95823176 @renatobrunetta @erpedrini Non dica sciocchezze, il primo che ha cercato di mettere ordine, detto da… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro ridotto Lavoro ridotto, prolungate le agevolazioni per il versamento delle indennità Corriere del Ticino L’idea del governo: ridurre le ore di lavoro senza diminuire gli stipendi

Lavorare meno, lavorare tutti. Il principio è questo. E l’ipotesi è quella di una nuova misura che permetta agli italiani di lavorare meno a parità di stipendio. Un’idea che avrebbe l’obiettivo di apr ...

Ritorno a scuola: tra mascherine e distanziamento, ecco le regole da rispettare

Da una definizione più ampia del concetto dei congiunti, estesa anche a compagni di classe e di lavoro, e dei tempi di permanenza a bordo per derogare al distanziamento di un metro, alla certificazion ...

Lavorare meno, lavorare tutti. Il principio è questo. E l’ipotesi è quella di una nuova misura che permetta agli italiani di lavorare meno a parità di stipendio. Un’idea che avrebbe l’obiettivo di apr ...Da una definizione più ampia del concetto dei congiunti, estesa anche a compagni di classe e di lavoro, e dei tempi di permanenza a bordo per derogare al distanziamento di un metro, alla certificazion ...