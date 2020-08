Lavoro, l’Inps: “Persi 742mila posti. Crollo assunzioni”. Ecco la vera emergenza! (Di giovedì 27 agosto 2020) 742mila posti di Lavoro andati in fumo. Un dato che mette davvero paura. E che fa il paio con quello diffuso ieri da Confesercenti: con l’autunno, perderemo circa 90mila imprese. Si prevedono 2 milioni di posti di Lavoro a rischio. Questa è la vera emergenza. Non servono proclami, decreti, bonus. Serve un governo che sappia governare. E non è di certo questo. L’Inps ha diffuso i risultati di uno studio realizzato dall’Osservatorio sul precariato. Il saldo annualizzato, cioè la differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi, è “in progressiva flessione già nel corso della seconda metà del 2019, è divenuto negativo a febbraio (-28.000) ed è rapidamente peggiorato a causa della ... Leggi su ilparagone

