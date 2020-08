**Lavoro: Inps, in primi 5 mesi 2020 assunzioni -43%, pesa Covid** (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nei primi cinque mesi del 2020 sono state 1.795.000. Rispetto allo stesso periodo del 2019 la contrazione è stata molto forte (-43%) per effetto dell'emergenza legata alla pandemia Covid-19 e delle conseguenti restrizioni (obbligo di chiusura delle attività non essenziali) nonché della più generale caduta della produzione e dei consumi. E' quanto emerge dai dati contenuti nell'osservatorio sul precariato diffuso oggi dall'Inps. Tale contrazione, rileva l'Istituto, è risultata particolarmente negativa nel mese di aprile (-83%), con un miglioramento a maggio (-57%). La contrazione ha riguardato tutte le tipologie contrattuali; in maniera nettamente accentuata ciò si osserva per le ... Leggi su iltempo

