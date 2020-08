Lavoratori domestici, ultimi giorni per richiedere il bonus di 500 euro (Di giovedì 27 agosto 2020) Scade il 30 agosto il termine ultimo per richiedere l’indennità di 500 euro al mese, per aprile e maggio, prevista per i Lavoratori domestici dal decreto legge Rilancio. Lo comunica l’Inps, ricordando che il decreto Agosto ha disposto che, decorsi quindici giorni dalla data della sua entrata in vigore, si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità. Ricordiamo che l’indennità per lavoro domestico (indennità LD) è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 con un importo di 500 euro per ciascun mese ed è erogata dall’Inps in un’unica soluzione. Dal 31 agosto decade la possibilità di richiedere l’indennità per i ... Leggi su quifinanza

