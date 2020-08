L'aumento dei casi di Coronavirus è fisiologico, spiega l'immunologa Viola (Di giovedì 27 agosto 2020) AGI - "Il trend ci dice che c'è un aumento dei nuovi casi ma si tratta di un aumento fisiologico, che ci aspettavamo, dovuto al rientro delle vacanze e al non completo rispetto di alcune regole". Lo ha detto ad "Agorà Estate" su Raitre l'immunologa Antonella Viola. "Non dobbiamo gridare alla seconda ondata, però - ha sottolineato - si tratta di oscillazioni che teniamo sotto controllo, bisogna tornare a stare attenti per affrontare settembre in parziale se non totale serenità". Leggi su agi

sole24ore : Aumento dei contagi, aumento dei ricoveri, corto circuito lavoro/scuola/famiglia: ecco i 3 scenari tracciati dall’O… - ilpost : La Corea del Sud ha richiuso la maggior parte delle scuole di Seul, dopo un aumento dei casi di coronavirus - fattoquotidiano : Per Salvini l’aumento dei contagi è un’invenzione dei giornalisti: “Coro unanime per creare allarme che non c’è” - Samar_Roberto : Aumento positivi #covid NON è effetto rientri dall'estero MA di almeno due cose: - aumento del numero dei tamponi E… - Nclosing123 : Finora pensavo che solo le Superiori dovessero stare in DaD ma dato l'aumento dei contagi e le misure ancora non ch… -

