L’attentatore di Christchurch, in Nuova Zelanda, è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale (Di giovedì 27 agosto 2020) Brenton Tarrant, l’uomo responsabile della strage di Christchurch del marzo del 2019, è stato condannato all’ergastolo in Nuova Zelanda. La condanna non prevede per lui la possibilità di libertà condizionale ed è la pena più severa prevista dalla giustizia neozelandese, Leggi su ilpost

zazoomblog : L’attentatore di Christchurch in Nuova Zelanda è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di libertà condiz… - lpacchin : NEWS #ticino Ergastolo per l'attentatore di Christchurch - OizaQueensday : @Gnarrrgh Sto qui di cui parlo sta su 4Chan e parla come l’attentatore di Christchurch però. Però capisco che vuoi dire! - gaelle14juillet : #Antisemitismo e #islamofobia - l’attentatore alla sinagoga di #Halle (#Germania) glorificava l’attentatore alla mo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attentatore Christchurch