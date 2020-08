L’assegno unico per le famiglie nelle buste paga (Di giovedì 27 agosto 2020) L’assegno unico e universale per 11 milioni di famiglie con figli a carico, dal settimo mese di gravidanza ai 18 anni, con décalage fino a 21 anni, sarà maggiorato per ogni figlio successivo al secondo, più alto (tra il 30 e il 50%) per ogni figlio disabile. Valentina Conte su Repubblica oggi spiega che l’assegno unico sostituisce 8 tra bonus e detrazioni esistenti e sarà universale perché andrà a tutti, anche ad autonomi e disoccupati, seppur calibrato in base all’Isee. unico requisito: avere figli. L’esecutivo ha intenzione di far arrivare i soldi nelle buste paga, con assegni o crediti di imposta – a seconda della tipologia di contribuente – già da gennaio. Per farlo deve però ... Leggi su nextquotidiano

