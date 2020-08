L'appello social per Majid che sulle spiagge di Gallipoli fa chilometri con un carretto: "Aiutiamolo a trovare lavoro" (Di giovedì 27 agosto 2020) L'iniziativa su Facebook di una ragazza che ha trascorso le vacanze in Puglia: "Arriva dal Marocco e fatica tutta l'estate per pochi soldi con cui sfamare la famiglia che vive a Brindisi" Leggi su repubblica

SkyTG24 : Coronavirus, appello dei pediatri: “Per l’autunno servono almeno 30 milioni di tamponi” - repubblica : Andrea Bocelli ha perso il cane Pallina, appello social per ritrovarla in Sardegna - simonebaldelli : 1. Documentarsi 2. Scegliere #IoVotoNO 3. Mobilitarsi sui social in favore di #IoVotoNO. Per il punto 1 mi pare ot… - StraNotizie : L'appello social per Majid che sulle spiagge di Gallipoli fa chilometri con un carretto: 'Aiutiamolo a trovare lavo… - cronaca_news : L'appello social per Majid che sulle spiagge di Gallipoli fa chilometri con un carretto: 'Aiutiamolo a trovare lavo… -

Ultime Notizie dalla rete : appello social L'appello social per Majid che sulle spiagge di Gallipoli fa chilometri con un carretto: "Aiutiamolo a trovare lavoro" La Repubblica Scuola, Salvini annuncia la mozione di sfiducia per Azzolina

Matteo Salvini ha deciso di presentare una mozione di sfiducia nei confronti della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Ad annunciarlo è lo stesso leader della Lega, che spiega: « Alla riapertura ...

Palaghiaccio, crescono i timori delle società. Sui social l'appello: 'Salviamo questi sport'

Chi sceglie Facebook e chi rilancia su Instagram. Chi ricorda tempi passati a zigzagare sul ghiaccio e chi ha davanti a sé il futuro di queste discipline. A legare questa 'compagnia' di persone che st ...

Matteo Salvini ha deciso di presentare una mozione di sfiducia nei confronti della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Ad annunciarlo è lo stesso leader della Lega, che spiega: « Alla riapertura ...Chi sceglie Facebook e chi rilancia su Instagram. Chi ricorda tempi passati a zigzagare sul ghiaccio e chi ha davanti a sé il futuro di queste discipline. A legare questa 'compagnia' di persone che st ...