L’altra costa della movida: «Da 700 tamponi abbiamo trovato 50 positivi, tutti infettati in un’unica serata. Ecco come tracciamo il Coronavirus in Romagna» (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto)Al primo ragazzo testato dalla Ausl Romagna, pochi giorni fa, è stato chiesto: «Dove sei stato a Ferragosto?». E il paziente, positivo al Coronavirus, ha indicato il nome di un locale. Poi è arrivato un secondo, un terzo, un quarto caso di contagio: tutti facevano il nome della stessa serata. Fin quando, alla decima persona infetta che aveva detto di aver ballato in quel club, l’azienda sanitaria, il 23 agosto, ha lanciato un appello ai ragazzi della zona: se il 15 agosto si è stati in quella discoteca, testarsi è gratuito. Anzi, è un atto doveroso per evitare di contagiare inconsapevolmente altre persone. Boom di casi nelle ultime 24 ore: 162 nel Lazio (121 solo a Roma) e 161 ... Leggi su open.online

unoemezzo : RT @Luke_like: L'abbiamo chiesto con le buone. Poi ci sono voluti un Foia e 50 giorni per sapere quanto costa migrare le email della #scuol… - FigliContesi : RT @Luke_like: L'abbiamo chiesto con le buone. Poi ci sono voluti un Foia e 50 giorni per sapere quanto costa migrare le email della #scuol… - Vipdeldivano : Un’altra ha messo in vendita l’intera saga, ma ogni libro ha un costo diverso e assieme costano 80 euro. Il cofane… - Biofafafa : RT @Luke_like: L'abbiamo chiesto con le buone. Poi ci sono voluti un Foia e 50 giorni per sapere quanto costa migrare le email della #scuol… - viciocort : RT @Luke_like: L'abbiamo chiesto con le buone. Poi ci sono voluti un Foia e 50 giorni per sapere quanto costa migrare le email della #scuol… -

Ultime Notizie dalla rete : L’altra costa Criscitiello: “Se Castrovilli è il più forte della Fiorentina, Commisso dica grazie a Corvino” fiorentinanews.com