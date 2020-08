L’agente di Veretout: “Vi garantisco che rimarrà alla Roma. Al 99,99%” (Di giovedì 27 agosto 2020) L’agente di Jordan Veretout, Mario Giuffredi, smentisce categoricamente che possano esserci delle possibilità per un approdo del centrocampista al Napoli. In diretta su Radio Punto Nuovo ha dichiarato: “Il futuro di Veretout? Vi garantisco che rimarrà alla Roma. Non capisco perché continuino ad uscire queste voci tra lui e il Napoli. Al 99,99% resterà in giallorosso”. L'articolo L’agente di Veretout: “Vi garantisco che rimarrà alla Roma. Al 99,99%” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

