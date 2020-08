L'agente di Insigne: "Su di lui grandi club, ma pensa solo al Napoli" (Di giovedì 27 agosto 2020) Napoli - Intervistato da Radio Punto Nuovo, il procuratore calcistico Vincenzo Pisacane , agente di Lorenzo Insigne , Gennaro Tutino e Nikita Contini , ha commentanto molti scenari di mercato: "Sono ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : L'agente di Insigne: 'Su di lui grandi club, ma pensa solo al Napoli': Vincenzo Pisacane: 'E' normale che un giocat… - sscalcionapoli1 : Dopo Raiola, atteso Pisacane in ritiro: è l'agente di Insigne e altri 4 azzurri #ForzaNapoliSempre - sscalcionapoli1 : L'agente di Insigne: 'Interesse dei grandi club per Lorenzo? Sì, è un campione, ma il capitano è concentrato solo s… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INSIGNE - L'agente: 'Interesse dei grandi club per Lorenzo? Sì, è un campione, ma il capitano è concentrato solo sul Na… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INSIGNE - L'agente: 'Interesse dei grandi club per Lorenzo? Sì, è un campione, ma il capitano è concentrato solo sul Na… -