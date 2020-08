L’agente di Hysaj: “Sono molto pessimista, non credo riusciremo a trovare accordo per il rinnovo” (Di giovedì 27 agosto 2020) L’agente di Hysaj, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. “Il rinnovo di Hysaj resta complesso. Sono molto pessimista, non credo che riusciremo a trovare un accordo. Ho ottimi rapporti con il Napoli, ma devo tutelare i miei calciatori. Starà a loro capire se cederci in questi periodi o liberarci a zero. Ovviamente, le destinazioni eventuali dovranno andare poi bene al ragazzo, tecnicamente e a livello progettuale. E’ una situazione molto ingarbugliata. Il problema con il Napoli non è tecnico, ma economico. Elseid è convinto di voler restare al Napoli, vuole lavorare con Gattuso, ma è un calciatore di grande esperienza, nonostante la giovane età. ... Leggi su ilnapolista

NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Hysaj, l'agente: 'Molto pessimista per il rinnovo. Deciderà il Napoli se cederlo o perderlo a zer… - napolista : L’agente di Hysaj: “Sono molto pessimista, non credo riusciremo a trovare accordo per il rinnovo” “Il problema con… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: HYSAJ - L'agente: 'Sono pessimista sul rinnovo, il nodo non è l'aspetto tecnico ma economico' - sscalcionapoli1 : L'agente di Faraoni: 'Napoli? Solo se partirà Hysaj' #calciomercato - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : L’agente Hysaj Elseid Hysaj CalcioNapoli24