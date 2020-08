Lady Diana, l’amante misterioso che le fece perdere la testa (Di giovedì 27 agosto 2020) Quanto Lady Diana era ancora sposata con Carlo, s’innamorò follemente di Oliver Hoare, un mercante d’arte che le fece letteralmente perdere la testa. Di questa love story clandestina si sa poco o nulla e anche l’amante della Principessa del Popolo è rimasto avvolto nel mistero, sicuramente non ha avuto lo stesso clamore del chirurgo, Hasnat Khan, o i risvolti mediatici del rapporto con Dodi AL-Fayed, morto insieme a Lady D nel tragico incidente sotto il ponte dell’Alma a Parigi. A parlare del legame segreto tra Diana e Oliver fu l’ufficiale, Ken Wharfe, addetto alla protezione della Principessa, che anni fa rivelò al Sun come Lady D avesse bisogno di Hoare ogni istante: “Fu il primo uomo ad ... Leggi su dilei

