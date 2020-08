La “Visegrad parallela”: il patto tra i sindaci per sfidare Orban & Co. (Di giovedì 27 agosto 2020) Nel blocco di Visegrad sta rinascendo l’età comunale. Al nuovo “feudalesimo” instaurato dai governi di Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, fatto di forte accento nazionalistico, difesa dei confini, tutela della sfera agricola e militare come baluardo di identità e formazione dell’individuo, i sindaci delle quattro rispettive capitali sognano di rifondare le città-Stato, realtà mercantili … InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : &ldquoVisegrad parallela&rdquo