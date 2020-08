La via italiana al 5G. Rassicurare gli Usa senza allontanare la Cina (Di giovedì 27 agosto 2020) Se c’è un argomento che più degli altri si presta a teorie del complotto è sicuramente il 5G. Fin dai tempi del primo governo Conte, con la firma del famoso protocollo d’intesa per la nuova Via della seta, e in particolare negli ultimi giorni, dopo l’incontro del ministro degli Esteri Di Maio con il suo omologo Wang Yi, assistiamo al derby tra le due fazioni. Da una parte chi dice che ci stiamo vendendo ai cinesi, lasciando carta bianca in primis a Huawei in una lunare guerra di spionaggio. Dall’altra chi sostiene che abbiamo di colpo sterzato, tornando tra le braccia del ‘papà’ Stati Uniti, sbattendo letteralmente le porte in faccia alle aziende dell’ex Celeste Impero.Fonti vicine al dossier spiegano come sia “impossibile per l’Italia” liberarsi dei fornitori cinesi della rete 5G dalla mattina alla ... Leggi su huffingtonpost

