La Turchia minaccia Grecia, Cipro e l'Europa. E Atene fa le esercitazioni con Francia e Italia (Di giovedì 27 agosto 2020) Redazione Erdogan rivendica le trivellazioni contestate e tuona: "Sarà la loro rovina" Grandi manovre nel Mediterraneo orientale, dove si temono pesanti escalation del conflitto tra Turchia e Grecia provocato dalle trivellazioni condotte da Ankara in fondali rivendicati da Grecia e Cipro, e che non solo questi ultimi Paesi ma l'intera Ue considera illegali. Ieri il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, nel corso di una manifestazione organizzata a Malazgirt, nella provincia di Mus, ha tuonato contro Atene, ribadendo che «la Turchia farà valere i propri diritti tanto nel Mediterraneo, che nel Mar Egeo e nel Mar Nero» e mettendo in guardia i rivali dal compiere qualsiasi azione che potrebbe provocare un incidente militare nel Mediterraneo orientale e ... Leggi su ilgiornale

alexbarbera : Erdogan si allarga, minaccia la Grecia, e l’Europa, dopo aver mandato alla deriva la Turchia, dorme. Pezzo imperdib… - LaStampa : Grecia, Cipro, Francia e Italia avviano esercitazioni militari. La furia di Erdogan: «Non mettete alla prova la nos… - modamanager : RT @DanieleDragone1: Erdogan Turchia, minaccia la Grecia espandendosi nel mediterraneo invadendo i nostri Mari, l'impero Ottomano, è ancora… - guarda_E_passa : RT @DanieleDragone1: Erdogan Turchia, minaccia la Grecia espandendosi nel mediterraneo invadendo i nostri Mari, l'impero Ottomano, è ancora… - seaern : RT @Gianmar26145917: #Erdogan_war_criminal minaccia la #Grecia: ‘Eviti errori che la portino alla rovina’ E #Leuropa che dice? È ora di por… -