La Svezia ha scoperto migliaia di falsi positivi nei kit di test COVID-19 prodotti in Cina (Di giovedì 27 agosto 2020) L’Agenzia svedese per la sanità pubblica ha annunciato che molti kit di test COVID-19 ricevuti dalla Cina contenevano migliaia di falsi positivi durante i controlli di routine. Secondo Reuters , questi kit realizzati in Cina sono prodotti per rilevare falsi positivi come dimostrato in ​​due diversi laboratori, purtroppo sono stati distribuiti in paesi in tutto il mondo: A circa 3.700 persone in Svezia è stato detto per errore di avere il coronavirus a causa di un “difetto” in un kit di test COVID-19 dalla Cina, ha comunicato martedì l’Agenzia di sanità pubblica. Il kit di ... Leggi su databaseitalia

