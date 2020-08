La storia di Gaetano: 'Il virus purtroppo esiste, stavo per morire e ho trascorso 5 mesi in ospedale' (Di giovedì 27 agosto 2020) E io sono stato fortunato, ce l'ho fatta, ma altri - tanti - no", racconta a Tgcom24 . Partiamo dal principio. Il 28 febbraio, Gaetano - senza patologie pregresse, a parte l'ipertensione - era al ... Leggi su globalist

luc3po : RT @ultimenotizie: 'Il #Covid19 non esiste? Sono stato in coma, in terapia intensiva, ho perso due mesi e mezzo della mia vita che non rico… - ultimenotizie : 'Il #Covid19 non esiste? Sono stato in coma, in terapia intensiva, ho perso due mesi e mezzo della mia vita che non… - vitcastagna : RT @cardinale_anna: Coronavirus, la testimonianza: 'Il virus non esiste? Io l'ho avuto, stavo per morire e ho trascorso 5 mesi della mia vi… - pirex70 : RT @cardinale_anna: Coronavirus, la testimonianza: 'Il virus non esiste? Io l'ho avuto, stavo per morire e ho trascorso 5 mesi della mia vi… - angelo33189429 : RT @cardinale_anna: Coronavirus, la testimonianza: 'Il virus non esiste? Io l'ho avuto, stavo per morire e ho trascorso 5 mesi della mia vi… -

Ultime Notizie dalla rete : storia Gaetano Teatro, San Pasquale Baylon rivive nel Cilento nella piece del regista Gaetano Stella La Repubblica Coronavirus, la testimonianza: "Il virus non esiste? Io l'ho avuto, stavo per morire e ho trascorso 5 mesi della mia vita in ospedale, non sottovalutate"

Ha trascorso 5 mesi in ospedale a causa del coronavirus, dal 28 febbraio al 5 agosto. Il lockdown non l’ha vissuto. O, meglio, era "addormentato", perché intubato e in coma farmacologico, nel reparto ...

La fontana orsiniana – ferdinandea in piazza Notar Domenico

In questo periodo di arsura mi è piaciuto ripensare alla famosa Puglia sitibonda; alla nostra città, alle prese con le continue emergenze idriche del passato. Qualcosa che, fortunatamente, abbiamo mes ...

Ha trascorso 5 mesi in ospedale a causa del coronavirus, dal 28 febbraio al 5 agosto. Il lockdown non l’ha vissuto. O, meglio, era "addormentato", perché intubato e in coma farmacologico, nel reparto ...In questo periodo di arsura mi è piaciuto ripensare alla famosa Puglia sitibonda; alla nostra città, alle prese con le continue emergenze idriche del passato. Qualcosa che, fortunatamente, abbiamo mes ...