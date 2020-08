La Russia ha formato una riserva di forze dell’ordine per aiutare la Bielorussia (Di giovedì 27 agosto 2020) (Foto: Mikhail Klimentyev/Tass/Getty Images)Il presidente russo Vladimir Putin ha preparato una riserva di forze dell’ordine pronte ad intervenire in BieloRussia in caso le proteste e gli scioperi, nati dopo la rielezione di Aleksandr Lukashenko, dovessero diventare ancora più numerosi e meno gestibili. A dirlo è lo stesso Putin che, in un’intervista concessa al giornalista televisivo Serghej Brilev, ha detto che non è “indifferente a ciò che sta accadendo in BieloRussia perché è il paese a noi più vicino” e che la presenza di due trattati gli impone di intervenire nel caso in cui vi siano circostanze o attività che mettano in pericolo la sicurezza dello Stato. Questa eventualità era stata anticipata già qualche ... Leggi su wired

