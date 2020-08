"La prossima estate…". Di Maio, la promessa dopo i problemi di abbronzatura: si ridicolizza da solo | Guarda (Di giovedì 27 agosto 2020) Per una volta Luigi Di Maio è riuscito a risultare almeno simpatico. dopo l'incontro istituzionale con il ministro degli Esteri cinese, le foto della sua abbronzatura “alla Carlo Conti” hanno fatto il giro della rete e suscitato grandissima ilarità. L'ex capo politico del Movimento 5 Stelle non è risentito per le tante prese in giro più o meno pesanti che ha subito nelle ultime ore. O almeno così sembra, a giudicare dalla carrellata di immagini che ha condiviso in cui è stato inserito col suo faccione marrone al posto di personaggi famosi: “Ragazzi, prometto che la prossima estate metterò la crema 50 - ha scherzato Di Maio - e grazie per avermi reso questa giornata più leggera”. D'altronde non poteva che suscitare ... Leggi su liberoquotidiano

