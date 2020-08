La Nba schiera la lotta al razzismo per bannare Trump (Di giovedì 27 agosto 2020) La protesta delle star della Nba che ha costretto la lega a fermare i playoff e tutto il mondo ad assistere all'immagine di un campo vuoto con i giocatori barricati negli spogliatoi, ha rapidamente fatto il giro del globo uscendo dall'ambito sportivo per entrare in quello politico e sociale. Un pugno nello stomaco dell'America e del mondo. Una presa di posizione a due mesi dalle presidenziali Usa che non può non avere piani di lettura differenti e paralleli. Non deve sorprendere che la Nba, ovvero lo spettacolo sportivo planetario per definizione (Olimpiadi escluse) si sia mosso con tale forza e determinazione. I segnali c'erano già stati in passato e nelle ultime settimane i giocatori avevano preteso e ottenuto dal commissione Adam Silver di portare dentro la bolla di Orlando e dentro le case di tutto il mondo il motto 'Black lives matter'. Attività social, ... Leggi su panorama

Il boicottaggio dei giocatori riporta al centro del dibattito la questione razziale. Non è la prima volta nello sport Usa, ma ora si muove tutto il sistema. Obiettivo? La Casa Bianca ...

