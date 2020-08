La nave della Moby urta la banchina a Olbia: riparazioni dello scafo e ritardi (Di giovedì 27 agosto 2020) , Visited 323 times, 355 visits today, Notizie Simili: Blocco dei collegamenti con la Corsica: "Moby sta… nave della Tirrenia contro la banchina, paura ad… Navi Grimaldi in ... Leggi su galluraoggi

matteosalvinimi : Totale solidarietà al sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, contro lo sbarco della nave usata per la quarantena de… - MinisteroDifesa : Arrivata al porto di #Beirut nave San Giusto. Ministro @guerini_lorenzo: “L'operazione umanitaria #EmergenzaCedri è… - SkyTG24 : Migranti, il sindaco Trapani vieta lo sbarco della nave quarantena Aurelia - francescoburra3 : RT @Raffael73232037: La Dea Watch sta arrivando davanti alle coste della Sicilia. È un'indecenza. Sanno che possono dirigersi solo in Itali… - Marco1999Busa : RT @Raffael73232037: La Dea Watch sta arrivando davanti alle coste della Sicilia. È un'indecenza. Sanno che possono dirigersi solo in Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : nave della Olbia, la nave della Moby urta la banchina: riparazioni dello scafo e ritardi Gallura Oggi I dossier "caldi" sul tavolo dell'Ue a Berlino

AGI - L'alta tensione che si respira nel Mediterraneo orientale, divenuto terreno di scontro tra Grecia e Turchia dopo il forte impulso dato di recente da Ankara alle esplorazioni, ha tenuto banco all ...

Nuova ciclabile a Nave sognando la pista che porterà a Brescia

Un nuovo tratto di ciclabile consentirà di collegare il centro culturale Luigi Bussacchini alla scuola media Galileo Galilei di Nave. Il progetto di mobilità dolce voluto dall’Amministrazione guidata ...

AGI - L'alta tensione che si respira nel Mediterraneo orientale, divenuto terreno di scontro tra Grecia e Turchia dopo il forte impulso dato di recente da Ankara alle esplorazioni, ha tenuto banco all ...Un nuovo tratto di ciclabile consentirà di collegare il centro culturale Luigi Bussacchini alla scuola media Galileo Galilei di Nave. Il progetto di mobilità dolce voluto dall’Amministrazione guidata ...