La morsa del Coronavirus sulla Francia, superata quota 6mila contagi giornalieri (Di giovedì 27 agosto 2020) Continua a salire il numero dei contagi giornalieri in Francia , che oggi ha superato per la prima volta negli ultimi mesi quota 6.000: sono stati 6.111 i casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo ... Leggi su gazzettadelsud

Occhidapanda : @Hoppipolla___' l'unica cosa che va morsa è il Maxibon, dalla parte del cioccolato, ovviamente. Se mordi in altri c… - aurora_ariano : @FerragutiPaola @sergiodesiena @niccolofabi Esenti dall'esangue esecuzione del patibolo della morsa stretta della r… - gallianocilibe1 : RT @ilgiornale: Una donna di Viareggio è stata punta da un ragno violino. Si tratta del secondo caso nel solo mese di agosto ma dal Gemelli… - iltirreno : Nadia, che si occupa del laghetto dei cigni di Viareggio, racconta di aver riconosciuto l'aracnide mentre la mordeva - GBussacchetti : Conte sta sudando!a destra ha HA L'AQUILA degli Stati Uniti, a Sinistra ha il DRAGO Cinese! un morsa di migliaia di… -

Ultime Notizie dalla rete : morsa del

L'Unione Sarda.it

Continua a salire il numero dei contagi giornalieri in Francia, che oggi ha superato per la prima volta negli ultimi mesi quota 6.000: sono stati 6.111 i casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo l ...Stava passeggiando insieme ai genitori lungo il sentiero 431, alle cascate del Doccione, in località Taburri di Fanano. Dalla vegetazione, all’improvviso è sbucata una vipera che ha morso la bambina a ...