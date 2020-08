La morsa del Coronavirus sulla Francia, superata quota 6mila contagi giornalieri (Di giovedì 27 agosto 2020) Continua a salire il numero dei contagi giornalieri in Francia , che oggi ha superato per la prima volta negli ultimi mesi quota 6.000: sono stati 6.111 i casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo la... Leggi su feedpress.me

Ultime Notizie dalla rete : morsa del L'Europa nella morsa del virus: in Spagna 20mila nuovi casi in pochi giorni L'Unione Sarda.it Santanchè e il suo Twiga: «Non prendo lezioni di regole, anche la polizia mi fa i complimenti». E sul suo ex Sallusti: «Non gli rispondo»

«A me vengono a fare lezioni sul coronavirus? Io qua ho i complimenti di tutte le forze dell’ordine della Versilia che hanno fatto i controlli, ho il riconoscimento di tutte le Asl per come ci siamo c ...

La morsa del Coronavirus sulla Francia, superata quota 6mila contagi

Continua a salire il numero dei contagi giornalieri in Francia, che oggi ha superato per la prima volta negli ultimi mesi quota 6.000: sono stati 6.111 i casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo l ...

