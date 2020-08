La missione diplomatica cinese in Europa in cerca di alleati (Di giovedì 27 agosto 2020) Il ministro degli esteri di Pechino è in visita in Europa per impedire che i paesi dell’Ue si avvicinino troppo alle posizioni anticinesi di Washington e per preparare il viaggio di Xi Jinping a settembre. Leggi Leggi su internazionale

cortomuso : Non possiamo mandare Di Maio in missione diplomatica nella Rust Belt o negli ex stati confederati? Tanto visto quan… - fainformazione : Secondo Erodoto, durante la Guerra di Troia Elena era in Egitto Paride, mentre navigava verso la sua patria, ritor… - fainfocultura : Secondo Erodoto, durante la Guerra di Troia Elena era in Egitto Paride, mentre navigava verso la sua patria, ritor… - andsnz : @GGG40392943 @dv_htdcanbf ?? se va in missione diplomatica così negli US si becca due pallottole - SiculoDiodoro : Ma quindi se ho capito bene il #vasodegliesteri come massima missione diplomatica all'estero e il giretto in barca?… -

Ultime Notizie dalla rete : missione diplomatica La missione diplomatica cinese in Europa in cerca di alleati - Pierre Haski Internazionale La missione diplomatica cinese in Europa in cerca di alleati

In tempi normali la visita di un ministro degli esteri cinese non meriterebbe grandi approfondimenti. Ma quelli che viviamo non sono affatto tempi normali. Ormai da mesi le attività diplomatiche si sv ...

Wang Yi a Roma: pressing cinese sui paesi europei

Senza grandi fanfare mediatiche, ieri il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha incontrato a Roma l’omologo italiano Luigi Di Maio, dando il via al tour europeo. Fino al 1° settembre, il numero uno d ...

In tempi normali la visita di un ministro degli esteri cinese non meriterebbe grandi approfondimenti. Ma quelli che viviamo non sono affatto tempi normali. Ormai da mesi le attività diplomatiche si sv ...Senza grandi fanfare mediatiche, ieri il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha incontrato a Roma l’omologo italiano Luigi Di Maio, dando il via al tour europeo. Fino al 1° settembre, il numero uno d ...