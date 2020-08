La libertà del Senza veli difesa in Francia anche dal ministro dell’Interno

La libertà del topless difesa in Francia anche dal ministro dell’Interno (Di giovedì 27 agosto 2020) È la mascherina a essere obbligatoria e necessaria in questi mesi, non la parte superiore del costume. Se una donna sceglie il topless in spiaggia deve essere libera di farlo. È intervenuto anche il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, dopo la polemica sul rimprovero, fatto da due gendarmi, a due donne che prendevano il sole a seno nudo sulla spiaggia di Sainte-Marie-la-Mer, in Camargue, nel Sud della Francia. Leggi su vanityfair

