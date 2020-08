La Lega chiede chi sia il peggior ministro della storia e mette quattro donne in nomination (Di giovedì 27 agosto 2020) quattro donne, tutte volutamente indicate attraverso una fotografia in cui mostrano una loro espressione non particolarmente felice. È questo il contenuto del sondaggio Lega sul peggior ministro della storia: la scelta, proposta ai propri followers sui social network, riguarda Lucia Azzolina, Teresa Bellanova, Elsa Fornero e Luciana Lamorgese. LEGGI ANCHE > Insulti sessisti ad Azzolina in un gruppo Facebook leghista Sondaggio Lega sul peggior ministro di sempre con quattro donne Nella prima immagine, si vede una Teresa Bellanova in lacrime, nell’ormai famoso momento di commozione che ha avuto quando il consiglio dei ministri aveva appena comunicato l’accordo sulla ... Leggi su giornalettismo

AntonioStelvio6 : RT @LaPrimaManina: #Donneleghiste, avete visto che la #lega 'chiede democraticamente il voto agli italiani, ma stranamente tutti i candidat… - 501_tot : RT @LaPrimaManina: #Donneleghiste, avete visto che la #lega 'chiede democraticamente il voto agli italiani, ma stranamente tutti i candidat… - anna_volante : RT @LaPrimaManina: #Donneleghiste, avete visto che la #lega 'chiede democraticamente il voto agli italiani, ma stranamente tutti i candidat… - marzialex75 : RT @LaPrimaManina: #Donneleghiste, avete visto che la #lega 'chiede democraticamente il voto agli italiani, ma stranamente tutti i candidat… - nemboc : RT @LaPrimaManina: #Donneleghiste, avete visto che la #lega 'chiede democraticamente il voto agli italiani, ma stranamente tutti i candidat… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega chiede Lanciano, la Lega chiede l'incremento della videosorveglianza per tutelare la sicurezza dei cittadini Abruzzo in Video Mastella lo multa, Salvini replica: “Mi occupo di vita vera e non di paturnie”

Matteo Salvini ha risposto, a Caserta, ad un giornalista che gli ha chiesto di commentare la decisione del sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Quest’ultimo aveva fatto multare il leader della ...

Donne e diritto all’aborto, in centinaia a Marsala contro ‘il registro dei bambini mai nati’ (FOTO)

In centinaia adesso a Marsala per il presidio indetto dai centri anti violenza Casa di Venere e Metamorfosi per manifestare contro la delibera? approvata dal Consiglio comunale della città? lo scorso ...

Matteo Salvini ha risposto, a Caserta, ad un giornalista che gli ha chiesto di commentare la decisione del sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Quest’ultimo aveva fatto multare il leader della ...In centinaia adesso a Marsala per il presidio indetto dai centri anti violenza Casa di Venere e Metamorfosi per manifestare contro la delibera? approvata dal Consiglio comunale della città? lo scorso ...