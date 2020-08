La guerra sui confini marittimi nel Mediterraneo (Di giovedì 27 agosto 2020) Il braccio di ferro tra Atene ed Ankara non sta riguardando soltanto il confronto, per adesso a distanza (ma non troppo), lungo l’Egeo: il nuovo capitolo dello scontro è andato in scena nelle scorse ore all’interno dell’aula del parlamento greco, dove si è discusso di un altro elemento caldo nella disputa con la Turchia. Il … InsideOver. Leggi su it.insideover

NicolaPorro : La #scuola è ormai fuori controllo e l’anno scolastico che sta per iniziare sarà una sorta di campo di battaglia co… - womenncri : L’Onu accenda un faro sui crimini in #Iran nel 1988. L’appello dell’amb. @GiulioTerzi Questo silenzio dilagante de… - missypippi : RT @NicolaPorro: La #scuola è ormai fuori controllo e l’anno scolastico che sta per iniziare sarà una sorta di campo di battaglia con una g… - Paolotoppplayer : @PamelaFerrara Solo una guerra tra di noi. L’uno contro l’altro può mettere fine a questa civiltà in questo paese.… - maximchd : RT @NicolaPorro: La #scuola è ormai fuori controllo e l’anno scolastico che sta per iniziare sarà una sorta di campo di battaglia con una g… -