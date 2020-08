La "foiba dei ragazzini": scoperto un nuovo orrore (Di giovedì 27 agosto 2020) Fausto Biloslavo Ossa, crani trapassati da un proiettile, ma anche piccole croci e tanti bottoni sono tornati alla luce dalla nuova foiba scoperta in Slovenia Ossa, crani trapassati da un proiettile, ma anche piccole croci e tanti bottoni sono tornati alla luce dalla nuova foiba scoperta in Slovenia. L'ennesimo orrore dei boia di Tito, che hanno massacrato a guerra finita non solo gli italiani, ma un quarto di milione di slavi che combattevano al fianco dei nazisti. Però c'erano pure i partigiani cetnici anti comunisti. Il sangue dei vinti, ma questa volta è la strage degli «innocenti». Dei resti di 250 vittime riesumate nella foresta di Kocevski, oltre un centinaio avevano fra i 15 e 17 anni e almeno cinque sono donne. Forse ragazzini arruolati alla fine del Terzo Reich oppure i ... Leggi su ilgiornale

