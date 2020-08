La festa privata a Porto Rotondo con balli e senza mascherine: tutti denunciati (Di giovedì 27 agosto 2020) Una party privato che potrebbe diventare un Covid-party: a Cugnana, nel pressi di Porto Rotondo in Sardegna venti persone sono state denunciate per disturbo della quiete pubblica e sanzionate per non avere rispettato le norme per il contenimento del contagio da Covid-19. Stavano facendo festa con il Dj che sparava musica a tutto volume mentre i partecipanti ballavano senza mascherina e distanziamento sociale. Venti persone sono state denunciate nella notte dai carabinieri per disturbo della quiete pubblica e sanzionate per non avere rispettato le norme per il contenimento del contagio da Covid-19. I militari della Stazione di Porto Rotondo e della Sezione radiomobile del Norm del Reparto territoriale di Olbia sono intervenuti nella villa dove si stava svolgendo una ... Leggi su nextquotidiano

rebus81506814 : RT @LucaGoria79: @ultimenotizie In una festa all'interno di una villa privata (quindi presumibilmente tra amici e parenti), uno dovrebbe ut… - LucaGoria79 : @ultimenotizie In una festa all'interno di una villa privata (quindi presumibilmente tra amici e parenti), uno dovr… - silkskyy : Stanotte ho sognato che ero ad una festa privata di Chiara Ferragni e Leone. Poi mettevo una foto e taggavo Fedez s… - alfazerouno : mi sto accorgendo che esiste un filtro deformante sulle notizie internaz. nei gg scorsi in peru,durante una festa p… - AleFiore2249 : RT @donato_valerio: Morta di overdose in casa in una festa privata: 'le discoteche non andavano aperte'. #Covidiocrazia -

Ultime Notizie dalla rete : festa privata Ferrara, ragazzo positivo dopo la festa privata: paura tra gli amici, corsa all'ospedale La Nuova Ferrara Coronavirus: festa in villa a Porto Rotondo, 20 denunce

(ANSA) - OLBIA, 27 AGO - Si davano alla pazza gioia in una villa privata a Cugnana, nei pressi di Porto Rotondo, dove avevano organizzato un party con musica a tutto volume e senza preoccuparsi minima ...

(ANSA) - OLBIA, 27 AGO - Si davano alla pazza gioia in una villa privata a Cugnana, nei pressi di Porto Rotondo, dove avevano organizzato un party con musica a tutto volume e senza preoccuparsi minima ...