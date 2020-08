La distanza sociale che rispetta la privacy (Di giovedì 27 agosto 2020) Gli ormai noti 2 metri sono una misura di contenimento del contagio che risuonano nell'ebraismo come una distanza conosciuta, familiare, già utilizzata anche prima del Covid per rispetto dei fedeli in preghiera in SinagogaLa battaglia contro il Covid non si sta arrestando. Vivremo ancora un periodo dove le precauzioni igienico-sanitarie non andranno sottovalutate. Il virus è nell'aria, non sembra essere mutato, per fortuna di chi sta sviluppando un vaccino, appare meno letale ma solo perché è tra i giovani che godono di un fisico più forte, di complicazioni cliniche meno articolate e di una risposta immunitaria alta, e ciò non deve farci abbassare la guardia perché sarà quando la trasmissione passerà dai ragazzi ai più anziani che potremmo far di nuovo i conti con il lutto da Coronavirus. La ... Leggi su panorama

