La deriva delle 14 enni di oggi (Di giovedì 27 agosto 2020) Settembre, andiamo, è tempo di tornare. Tornare si ma dove? Per bambini e adolescenti in classe, sempre che sia fattibile, siamo nelle mani degli dèi che perdono di follia la ministra Azzolina. Ma ecco s'avanza uno stuolo di ragazzine tra i 13 e i 14 anni in assetto da sbarco, shorts ascellari o fuseaux aderenti, seconda pelle nera blu marrone, sormontati da top che scoprono seni già prepotenti. “Mi raccomando, contegno” ammonisce la dirigente alle docenti che si sentono apostrofare per una maglietta un poco più scollata, “l’abito fa il ruolo”. Sì, ma come la mettiamo con questo esercito di Lolite fragili e vagamente minacciose? La mascherina sostituisce l’effetto pixel raccomandato dalla carta di Treviso a protezione dell’infanzia, ma tutto il resto, le gambe precocemente chilometriche, il petto lieve o ... Leggi su nicolaporro

