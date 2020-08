La crisi Covid si abbatte su Jackson Hole e incrina i dogmi su debito e inflazione (Di giovedì 27 agosto 2020) È un cambio di paradigma che rispecchia pienamente l’andamento dei tempi, forieri di incertezze e minacce sempre più cupe per l’economia mondiale. Il presidente della Federal Reserve, nel suo discorso di apertura del simposio dei banchieri centrali a Jackson Hole, ha annunciato l’esito della revisione strategica della politica monetaria. Una svolta storica per la banca centrale americana che interviene nel pieno della crisi del Covid e a poche settimane dalle elezioni presidenziali: Jerome Powell ha annunciato che la Fed metterà l’occupazione prima dell’inflazione nella sua scala degli obiettivi. Per farlo, consentirà al tasso di inflazione di salire anche oltre il 2% “per un certo periodo di tempo” se questo ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : crisi Covid Crisi Covid, smartworking e niente universitari: a Pavia in un mese chiusi 10 bar. Ma gli esercizi della collina e dei paesi respirano La Provincia Pavese Casi positivi in leggero aumento nel Biellese, ecco la mappa aggiornata dei contagi

11 i comuni biellesi con almeno un caso positivo. Tollegno guida con 4, seguono Biella, Campiglia Cervo e Ponderano con 3. Casi positivi in leggero aumento nel Biellese. Sono 63 i comuni della provinc ...

Centro storico, la Ztl si richiude il 30 agosto, allarme dei negozi: "È la mazzata finale"

" Gentile sindaca, come è noto il prossimo 30 agosto scadrà la sospensione della Ztl: la mancanza di una proroga costituirebbe un ulteriore gravissimo danno per tutti gli esercizi commerciali " . Iniz ...

