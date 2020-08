La Cina si mangia il mondo. Le grinfie del dragone sulle risorse della Terra (Di giovedì 27 agosto 2020) Se la diffusione della tecnoologia Huawei spaventa, facendo retrocedere perfino il premier inglese Boris Jhonson -e non solo- , allora la conoscenza di tutto il resto terrorizza. È diventato così alta la richiesta di mercato, perchè considerato benefico come fonte di omega 3, che flotte cinesi invadono i mari per pescarlo. Parliamo di una delle ultime risorse del pianeta che Pechino ha deciso di iniziare a divorare: il Krill, una creatura microscopica che, non ci vuole una laurea in biologia per capirlo, nonostante la dimensione è una risorsa preziosa per conservare l’equilibrio dell’ecosistema. Tale organismo è infatti “la principale fonte alimentare per la maggior parte dei predatori marini degli oceani antartici. Pinguini, foche, balene e numerosi pesci consumano ogni giorno ... Leggi su ilparagone

Marylu58121349 : RT @mat_brandi: Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi: 'la Cina è un amico sempre affidabile continuerà a sostenere l'integrazione europe… - KatiaDalgesso : RT @mat_brandi: Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi: 'la Cina è un amico sempre affidabile continuerà a sostenere l'integrazione europe… - vaaaaabeee : RT @mat_brandi: Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi: 'la Cina è un amico sempre affidabile continuerà a sostenere l'integrazione europe… - AEUAAJ : RT @mat_brandi: Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi: 'la Cina è un amico sempre affidabile continuerà a sostenere l'integrazione europe… - AStropez : RT @mat_brandi: Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi: 'la Cina è un amico sempre affidabile continuerà a sostenere l'integrazione europe… -